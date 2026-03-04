ЦСКА победи, но не убеди срещу Ботев Враца

Няколко пропуски и отменен гол не спряха ЦСКА за трите точки срещу Ботев Враца. "Червените" спечелиха с 1:0, като попадението бе дело на Леандро Годой, негово 11-о от началото на сезона в Първа лига.

Още в началните минути врачани можеха да изненадат домакините. Мартин Петков се измъкна зад защитата и опита техничен удар покрай излезлия напред Лапоухов, но вратарят успя да отклони топката и да предотврати сигурен гол. Последвалият корнер доведе до напрежение в наказателното поле, но без реална развръзка.

Постепенно „червените“ поеха инициативата и започнаха да притискат съперника. След серия от корнери и центрирания Любомир Василев на няколко пъти показа колебание, но все пак запази мрежата си суха. Най-близо до гола преди почивката бяха Лео Перейра и Леандро Годой, които стреляха от малък ъгъл, но не намериха целта. Активен бе и Петко Панайотов, който пропусна добра възможност от близка дистанция.

След паузата натискът на ЦСКА се засили осезаемо. Домакините задържаха по-дълго топката и търсеха пролуки в защитата на съперника. Няколко пропуска на Годой и Делова предвещаваха, че голът е въпрос на време.

Той падна в 69-ата минута. Джеймс Ето’о намери с отлично центриране Леандро Годой, който с точен удар с глава прати топката в мрежата за 1:0.

Гостите опитаха бърз отговор и стигнаха до опасност след удар на Мартин Петков, но до изравняване не се стигна. Малко по-късно ЦСКА отбеляза втори гол чрез Лео Перейра, но попадението бе отменено заради засада.