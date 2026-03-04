От самото начало е ясно, че Иран иска да разшири този конфликт

Конфликтът между Израел и Иран придобива все по-ясни белези на регионална война с международно участие.

Израелската армия, с подкрепата на САЩ, продължава ударите по стратегически и военни обекти на иранска територия. От Техеран съобщават за ответни ракетни атаки и използване на дронове срещу израелски цели и американски позиции в региона. И двете страни твърдят, че нанасят сериозни щети на противника, но независима оценка на реалните поражения остава трудна.

Конфликтът излиза извън рамките на директното противопоставяне.

В Ливан отново има удари и размяна на огън между израелската армия и шиитската групировка Хизбула, което засилва опасенията от втори активен фронт.

Особено тревожен остава въпросът за сигурността в района на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки. Иран заявява, че контролира ситуацията в района, а пазарите реагират с нов ръст на цените на петрола и засилена несигурност.

На дипломатическо ниво Техеран призова ООН за спешна намеса, докато Вашингтон защитава действията си като част от стратегия за ограничаване на иранските военни способности.

Така регионът навлиза в нова фаза – с пряко участие на големи сили, с риск от блокиране на енергийни коридори и с реална опасност локалният конфликт да се превърне в по-широка международна криза.

По-рано днес министърът на отбраната Атанас Зафиров обяви, че е необходима преоценка на риска за България след информацията за изстреляни ракети от Иран към Турция, които са били прехванати от системите на НАТО.

Турция обяви, че вероятно ракетите не са били насочени към тяхна територия, а към Кипър.

На този фон - нужна ли е преоценка на заплахата за България от конфликта в Близкия Изток и ще видим ли още ескалация на военните действия?

"Иран, като държава, която доста дълги години е спонсорирала организации, които са определено терористични, не може да се очаква да уважава особено международното право и, както каза министърът, да се съобразява с това кои държави са въвлечени или не са въвлечени във войната", заяви експертът по национална сигурност и отбрана доц. Георги Цветков пред Bulgaria ON AIR.

"От самото начало е ясно, че Иран иска да разшири този конфликт, да го превърне в регионален, за да разсее усилията на Съединените щати и Израел и в другите страни. Необяснимо беше нападението над съседите от Персийския залив, но единственият стремеж беше да отклони вниманието от себе си, което е трудно", каза бившият зам.-министър на външните работи Владимир Кисьов.

