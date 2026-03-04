Деми Мур и Кели Озбърн са плашещо слаби – каква е причината

Изсечени скули, измършавели рамене, кльощави крайници... Деми Мур и Кели Озбърн предизвикаха безпокойство с последните си появи.

63-годишната Деми изглеждаше видимо много отслабнала на наградите Actor, както и два дни по-рано, когато се появи на Седмицата на модата в Милано.

Номинираната за „Оскар“ актриса се появи в зашеметяващ тоалет от Schiaparelli – черна рокля без презрамки с крокодилски принт и сложен бял шлейф от пера.

Наскоро подстриганата коса на Мур беше пригладена назад в кок. Колкото и ефектна да беше появата ѝ на червения килим, не бляскавият ѝ външен вид привлече вниманието на феновете, а по-скоро твърде фината ѝ физика.

След като бяха публикувани снимки на Мур, красяща червения килим, потребителите на X изразиха загриженост относно слабата ѝ фигура и спекулации, че може би е използвала лекарство за диабет, за да отслабне.

„Тя... не изглеждаше така миналата година, нали?“, попита един от почитателите на звездата.

