Макрон: Мирът за Израел, Газа и региона става възможен

Френският президент Еманюел Макрон приветства освобождаването от "Хамас" на живите израелски заложници, държани в ивицата Газа. Лидерът на Франция заяви, че “мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона”, съобщава Франс прес.

"Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст", написа в социалната мрежа Х френският държавен глава, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за "среща на мира", посветена на Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес. / БТА