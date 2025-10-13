IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон: Мирът за Израел, Газа и региона става възможен

Лидерът приветства освобождаването на заложниците от “Хамас”

13.10.2025 | 16:15 ч. Обновена: 13.10.2025 | 16:17 ч. 2
Reuters

Reuters

Френският президент Еманюел Макрон приветства освобождаването от "Хамас" на живите израелски заложници, държани в ивицата Газа. Лидерът на Франция заяви, че “мирът става възможен за Израел, за Газа и за региона”, съобщава Франс прес.

"Споделям радостта на семействата и на израелския народ, тъй като седем заложници току-що бяха предадени на Червения кръст", написа в социалната мрежа Х френският държавен глава, при пристигането си в египетския курорт Шарм ел Шейх за "среща на мира", посветена на Газа.

Общо 20 живи заложници се очаква да бъдат освободени днес. / БТА

