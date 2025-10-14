ЕК глоби със 157 млн. евро три луксозни модни марки за антиконкурентни практики

Европейската комисия съобщи днес, че е наложила глоби в размер на общо 157 милиона евро (181,52 милиона долара) на луксозните модни марки "Гучи" (Gucci), "Клое" (Chloe) и "Льоеве" (Loewe) заради нарушения на правилата за конкуренция в ЕС, предадоха Франс прес и Ройтерс.

ЕК обвинява трите компании, базирани в Италия, Франция и Испания, че са ограничавали възможността на независимите си дистрибутори свободно да определят цените на продуктите с техните марки. Тези техни действия са забранена практика, нарушаваща принципите на свободния пазар и конкуренцията в ЕС. Антиконкурентното поведение на компаниите от луксозния сегмент увеличава цените и намалява избора за потребителите.

"По-конкретно трите модни компании са се намесвали в търговските стратегии на своите търговци на дребно, налагайки им ограничения, като например изискване да не се отклоняват от препоръчителните цени на дребно, да не надвишават определени максимални отстъпки или да продават (стоките им) с намаления само в определени периоди", се посочва в изявление на ЕК.

Френската корпорация за луксозни стоки "Керинг" (Kering), собственик на марката "Гучи", обяви, че разследването на ЕК е приключило след процедура за сътрудничество, както и че наложената глоба е включена във финансовите резултати за първата половина на 2025 г.

Швейцарската компания "Ришмон" (Richemont), собственик на модната къща "Клое", както и компанията за луксозни стоки Ел Ви Ем Аш (LVMH), притежаваща "Льоеве", не отговориха веднага на поискан от Ройтерс коментар.

