Кипър има проблем с котките: По една котка на всеки жител

Островът на котките има проблем с котките.

Властите в Кипър, малката островна държава в източния ъгъл на Средиземно море, изчисляват, че има приблизително една дива котка на всеки един от 1 милион жители - въпреки че активисти твърдят, че действителната популация е стотици хиляди по-голяма, съобщава АР.

В края на септември парламентарната комисия по околна среда на острова беше уведомена, че съществуващата програма за стерилизация е твърде ограничена, за да ограничи нарастващата популация на котки.

"Това е добра програма, но трябва да се разшири“, каза комисарят по околната среда Антония Теодосиу, отбелязвайки, че програмата провежда само около 2000 стерилизации годишно с бюджет от едва 100 хиляди евро.

Въпреки че няма официални сравнителни данни, Теодосиу каза, че Кипър си е изградил репутация на държава с изключително голяма популация на котки в сравнение с човешките ѝ обитатели.

Трябва да има план

Промяната може да е на път, но само финансирането няма да реши проблема с котките в Кипър.

Изглежда, че се вслушва в призивите за повече финансиране, министърът на околната среда Мария Панайоту обяви на 4 октомври - Световния ден на животните - че правителството ще увеличи финансирането за стерилизация на котки до 300 хиляди евро годишно. Решението беше приветствано като значителна стъпка напред.

Въпреки това, Хараламбос Теопемпту, председател на парламентарната комисия по околна среда, предупреди да не се разчита само на пари. "Трябва да има план“, каза той и добави: "Не можем просто да продължим със стерилизациите, без да имаме план“, каза той.

Като се има предвид хищническата природа на котките, голяма популация не само има потенциала да нанесе хаос в екосистемата на острова, но и може да причини прекомерни страдания на дивите котки, които се скитат по задръстените от коли улици в търсене на храна и подслон.

Кипър и нейните котки

Кипър има дълга история като нация, обичаща котките, където магазините за котешка храна и групите от малки къщички са редовна гледка по популярните пешеходни пътеки.

Преди две десетилетия френски археолози откриха това, което смятат за най-ранните доказателства за опитомена котка в неолитно селище на 9500 години. Те откриха костите на котка близо до скелетните останки на човек, което предполага, че са били погребани заедно.

Към тази дълга история на връзката между човек и котка се добавя легендата от IV век за Света Елена, която, след като намерила Истинския кръст в Светите земи, донесла няколко лодки с котки, за да се справи с нашествие от змии. Манастирът, който служи като безопасно убежище за котки, Свети Николай от Котките, все още съществува днес.

Тъй като туризмът е ключов икономически двигател за Кипър, котките на острова са се превърнали в основна атракция за милионите туристи, които посещават острова всяка година. Добре хранените котки са често срещана гледка, често виждани да се угощават с остатъци от храна, осигурени от посетителите в множеството ресторанти, където обичат да се мотаят.