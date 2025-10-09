IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Папа Лъв XIV: Викът на бедните предизвиква всички нас

“Dilexi te“ е първият официален догматичен документ на папата

09.10.2025 | 19:39 ч. 4
EPA/БГНЕС

Папа Лъв XIV публикува първия си официален догматичен документ, Апостолическото насърчение “Dilexi te“ (Той те обичаше) е широкообхватен призив за справяне с бедността във всичките ѝ форми, който се основава на проект, започнат от предишния папа Франциск, предаде италианската новинарска агенция ANSA.

“Убеден съм, че приоритетният избор за бедните генерира изключително обновление както в Църквата, така и в обществото, когато сме способни да се освободим от егоцентризма и сме способни да се вслушаме в техния вик“, пише в преамбюла на документа.

Насърчението разглежда всички форми на бедност - от икономическата до образователната, от болните до затворниците, обхващайки всички най-уязвими групи в обществото. В документа, казва Лъв XIV, викът на бедните ни предизвиква всички и подчертава, че отговорите остават недостатъчни, с твърде много неравенства.

“Тежкото положение на бедните представлява вик, който през цялата човешка история непрекъснато предизвиква нашия живот, нашите общества, нашите политически и икономически системи и не на последно място Църквата“, заявява понтификът.

“Върху изстрадалите лица на бедните откриваме отпечатано страданието на невинните и следователно самото страдание на Христос“, посочва Лъв XIV в “Dilexi te“.

Папата подчертава, че бедността е разнообразна - материална, морална и културна. 

Ангажиментът към бедните остава недостатъчен, политическите критерии са белязани от многобройни неравенства и следователно към старите форми на бедност се добавят нови, понякога по-фини и опасни, се казва още в документа на главата на Римокатолическата църква. / БТА

