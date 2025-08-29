Хари ще се срещне с крал Чарлз по време на годишнината от смъртта на кралица Елизабет II

Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз за първи път от 20 месеца насам, съобщават източници, близки до монархията. Престолонаследникът принц Уилям “набързо” е отхвърлил покана за среща с брат си. Помирението е “на постижимо“ между херцога на Съсекс и баща му след неформална среща на върха за мир с участието на служители на Бъкингамския дворец.

Очаква се Хари да бъде в Лондон на 8 септември за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II, където ще присъства и на наградите WellChild - благотворително събитие, което той силно подкрепя.

Американски източник сподели пред The ​​Mirror, че сега има “решимост и от двете страни това да се случи“.

“Никой не се преструва, че по-широките семейни проблеми са решени, но става въпрос за това да се започне с Чарлз и Хари. За първи път от дълго време има истинско усещане, че помирението е постижимо”, добавя източникът.

“Екипът на принц Хари и дворецът откриха линия за комуникация и има голяма надежда баща и син да се видят, когато херцогът се завърне в Лондон през септември”, казва източникът и добавя, че моментът е подходящи за двете страни.

Според очакванията срещата ще бъде “обикновен разговор лице в лице между баща и син“, а не “грандиозен жест или предварителна среща” за нещо по-голямо. “Личността и достойнството“ също бяха подчертани като приоритети.

Предполага се, че по време на планираната среща съпругата на Хари, Меган Маркъл, ще остане в Калифорния с двете деца на двойката, Арчи и Лилибет. Последният път, когато кралят видя внуците си, беше през юни 2022 г., когато Хари и Меган се завърнаха за честванията на платинения юбилей на покойната кралица.

Пътуването на херцога на Съсекс на 8 септември ще бъде първото му посещение, откакто не успя да обжалва понижаването на нивото на защитата му в Обединеното кралство.

Миналия месец новият началник на комуникациите на Хари и Меган, Мередит Мейнс, се срещна с Тобин Андрее, секретар по комуникациите на краля, в Кралската отвъдморска лига (ROSL), на три минути пеша от Кларънс Хаус, лондонската резиденция на монарха.

Не беше известно дали Чарлз или Хари е протегнал маслинова клонка, но според запознати, че срещата на върха е най-силният знак досега за решимостта на двете страни да разрешат ожесточения спор между династията Уиндзор.

През май Хари беше казал, че “би се радвал на помирение“, тъй като не знае “колко още време му остава на баща ми“.

Въпреки това, публичният апел беше последван от малко лични контакти.

Въпреки очакваната среща през септември, се смята, че отношенията между Хари и принца на Уелс остават хладни.

Отделен източник каза пред Mirror, че принц Уилям смята, че брат му “многократно е избирал публичното излагане пред личното решение“ и е изразил решимост да не бъде “завличан в заглавията всеки път, когато има нов договор за рекламиране“.

Твърдеше се, че е имало “проблем с доверието“ и е имало усещане за неспособност Хари и Меган да “запазят нещата в тайна“.