Бромансът между Тръмп и Чарлз: Президентът покани монарха в САЩ

Президентът Доналд Тръмп беше приветстван от “прекрасния”, по негови думи, крал Чарлз на историческо второ държавно посещение. И макар Тръмп вече да не е на британска земя, вече има твърдения, че е поканил монарха да му отиде на гости в САЩ.

Пред Fox news президентът каза, че монархът обича да говори за околната среда, но е бил “по-заинтересован от търговията“ по време на разговорите им в замъка Уиндзор тази седмица. Тръмп сподели още, че кралят е “страхотен човек, който наистина се е озовал в много трудна позиция“ след смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г.

Тръмп подчерта, че Чарлз е “преминал през доста трудни медицински проблеми“, визирайки как монархът е бил диагностициран с неопределена форма на рак през февруари 2024 година. Президентът похвали краля за начина, по който се е възкачил на трона след смъртта на покойната кралица. Той дори каза, че тогава моментът е бил много труден, защото кралицата в била “истински обичана”.

Връщайки се обратно в САЩ, Тръмп беше попитан за темите на разговор с монарха по време на посещението му.

“Мисля, че той се интересуваше повече от търговията. Знаете, че той също обича околната среда, обича да говори за околната среда, но се интересуваше повече от търговията, отколкото от всичко друго. Работим по търговска сделка с Обединеното кралство, която ще бъде добра и за двете страни, и работим по нея с министър-председателя и неговите различни представители и мисля, че ще бъде чудесна сделка и за двете страни”, каза Тръмп пред Fox.

“Говорихме за много неща, бяхме заедно дълго време, всъщност два дни”, продължи лидерът на MAGA и добави: “Първоначално го познавах като принц Чарлз, а сега е крал Чарлз и хората в страната му го обичат. Той премина през доста трудни медицински проблеми и се справя чудесно.“

Междувременно високопоставен служител от Белия дом твърди, че президентът е бил толкова впечатлен от посещението си във Великобритания, че сега иска да върне жеста и да покани краля на държавно посещение в САЩ.

“Беше наистина фантастично пътуване. Британците знаят как да правят това перфектно. Те поставиха висока летва за гостоприемство”, казаха служители пред The ​​Telegraph.

Отделно, репортери попитаха Тръмп коя според него е била най-добрата част от посещението му във Великобритания и той каза: “Не знам, мисля, че просто беше с крал Чарлз. Той е прекрасен човек. Опознах го много добре”.

Пред репортерите Тръмп заяви, че е видял и прекрасни произведения на изкуството. “Видях повече картини, отколкото което и да е човешко същество някога е виждало, и статуи”.

Мека сила и дипломация в едно

Американският президент не спести похвали и за държавния банкет, организиран в негова чест.

“Смятам, че това е истинско уважение към нашата страна. Беше прекрасно. И там бяха най-големите хора в света. Това беше уважение към нашата страна”, каза Тръмп.

Попитан и дали Първата дама се е насладила на времето си с принцесата на Уелс, след като двете жени бяха домакини на скаути, които получиха сандвичи, приготвени с мед от кошера на Кейт, Тръмп отговори така: “Тя се е насладила. Казахме си, че е страхотна (Кейт, бел. ред.). Седях с нея снощи, Мелания беше с нея днес. Много прекрасен човек. Тя също премина през много, но се надявам, че всичко това е отминало”.

“Уилям също е прекрасен. Беше прекрасно пътуване и мисля, че пресата беше наистина мила”, каза още президентът на САЩ.

Докато напускаше замъка Уиндзор и се сбогуваше официално с краля вчера, Тръмп го приветства като “велик джентълмен и велик крал“.

По време на посещението си във Великобритания Тръмп и Чарлз на няколко пъти бяха забелязани да се потупват братски по рамото, да кимат с глави в знак на съгласие и да се усмихват един на друг.

Междувременно, кралски източник приветства второто държавно посещение на Тръмп като успешно, казвайки, че президентът и първата дама са показали колко много оценяват “страхотния спектакъл“. Президентът и съпругата му са били “много лесни за общуване“ през целия си престой в Уиндзор, добави източникът.

“Беше много приятно да се види как държавното посещение е било топло посрещнато както от гостите, така и от медиите от двете страни на Атлантика. Това е ясен знак за мека сила и дипломация. С гостуващата група беше много лесно да се общува и тя много оцени гостоприемството.

Също така стана ясно, че Чарлз и президентът са пили чай насаме в салона на краля в сряда.