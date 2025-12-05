Борисов тества Пеевски, иска закриване на комисията “Сорос”

“Мантрата Борисов – Пеевски трябва да изчезне. Аз отговарям за ГЕРБ. Днес ще направя един тест да видим дали работим заедно, входираме в парламента да закрием комисията “Сорос“, каза в кулоарите на НС Борисов и отбеляза, че той пръв се е подписал под проекта за закриване.

Борисов напомни, че вече е казал, че няма да отстъпва повече от политиката на ГЕРБ. “Бих се обърнал към всички политици, депутати и лидери на партии малко да намалят възбудата”, посъветва Борисов.

Лидерът на ГЕРБ добави, че не вижда да е необходимо да подава оставка.