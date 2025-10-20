Тръмп провокира с ново AI видео, в което лети коронясан с изтребител

Президентът Тръмп отново отправи масова критика към противниците си.

През уикенда президентът публикува шантаво видео, генерирано от изкуствен интелект, на което се вижда като пилот на изтребител с корона на главата, изхвърлящ отпадъчни води върху протестиращите от движението "Без крале“.

"Danger Zone“, емблематичната песен от "Top Gun“, която гърми на заден план, изтребител на Тръмп хвърля купища тор върху демонстранти над град, който много прилича на Ню Йорк.

19-секунден клип показва в близък план левия инфлуенсър Хари Сисон, залят с кафява утайка заедно с други протестиращи в Голямата ябълка. Клипът използва истински кадри на Сисон от митинг "Без крале“.

В генерирания от изкуствен интелект клип изтребител му е украсен с думите "Крал Тръмп“ и прелита над Таймс Скуеър.

"Може ли един репортер да попита Тръмп защо е публикувал видеоклип, създаден с изкуствен интелект, в който хвърля л***а върху мен от изтребител? Ще бъда много благодарен", попита Сисон в социалната мрежа.

Тръмп публикува видеото в Truth Social часове след като в събота в цялата страна избухнаха десетки протести срещу него. Около 2600 демонстрации срещу администрацията на Тръмп бяха планирани в цялата страна в събота.

Поредицата от демонстрации следва митингите "Без крале“, които се проведоха през юни, когато американската армия отбеляза 250-годишнината си с парад в столицата на страната – нещо, което се случи на рождения ден на Тръмп.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс по подобен начин провокира либералите с видеоклип с изкуствен интелект на лявата платформа BlueSky, който показва как Тръмп слага корона на главата си и се превръща в монарх.

Сатиричният клип на вицепрезидента след това изобрази Тръмп, облечен във величествена роба и изваждащ меч, докато демократи като бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси бяха показани коленичещи пред него.

Във видеото с изкуствен интелект са използвани истински кадри на Пелоси, заедно с други законодатели, коленичили в "минута на мълчание“ през 2020 г. в подкрепа на полицейската реформа.

Белият дом официално се присъедини към BlueSky в събота с монтаж на някои от най-известните ходове на Тръмп, като например публикуването на фалшиво видео, показващо лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис (демократ от Ню Йорк) да носи сомбреро след среща с Тръмп, за да обсъдят спора за спирането на работата на правителството. По-късно Джефрис остро определи това като расистко.

Влиятелни фигури от администрацията на Тръмп също се присъединиха към BlueSky в събота.

Тръмп периодично споделя луди видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект, на своята платформа Truth Social. През февруари например президентът публикува шокиращо видео с изкуствен интелект, показващо луксозен курорт "Тръмп Газа“ в разкъсвания от война палестински анклав.

Съвсем наскоро той популяризира клип на директора на Службата за управление и бюджет Ръс Воут, размахващ коса на мрачния жътвар, по-рано този месец, за да се подиграе на демократите заради последиците от решението им да блокират законопроект, подкрепен от Републиканската партия, за да се избегне частично затваряне на правителството.