Мистериозен обект разби предното стъкло на Boeing 737, пилотът е ранен

Подозират космически отломки

20.10.2025 | 15:09 ч. 1
Мистериозен обект разби предното стъкло на Boeing 737, пилотът е ранен

Пилот на United Airlines е бил ранен и принуден да извърши аварийно кацане, след като мистериозен обект е разбил предното стъкло на Boeing 737 на 11 800 метра височина.

Снимки, разпространяващи се онлайн, показват ръцете на пилота, които кървят и са насинени, като нараняванията съответстват на порязвания от стъкло.

Счупено стъкло е покрило и таблото и пилотската кабина. Други снимки показват следи от обгаряне в точката на удара.

Полет 1093 на United Airlines от Денвър до Лос Анджелис е трябвало да извърши аварийно кацане в Солт Лейк Сити в четвъртък.

Някои онлайн наблюдатели предполагат, че ударът може да е резултат от космически отломки или дори метеор, ударил самолета.

Експерти обясняват, че пукнатината на предното стъкло може да се обясни с електрическа неизправност, но следите от обгаряне и счупеното стъкло показват, че самолетът вероятно е бил ударен от нещо.

Птици, градушка и други предмети може да се ударят в самолетите, но на по-малка височина. Това, което прави този инцидент различен, е, че Boeing 737 MAX 8 е бил на крейсерска височина - далеч над височината, където го дебнат тези опасности.

„В четвъртък полет 1093 на United Airlines кацна безопасно в Солт Лейк Сити, за да отстрани щетите по многослойното си предно стъкло. Уредихме друг самолет да откара клиентите до Лос Анджелис по-късно същия ден и нашият екип по поддръжка работи по връщането на самолета в експлоатация“, казаха от United Airlines.

Самолетът остава заземен в Солт Лейк Сити.

Количеството космически отломки, обикалящи около Земята, продължава да расте, като НАСА проследява над 25 000 парчета космически отломки с размер над четири инча.

