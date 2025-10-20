Мерц: Путин може да атакува Република Молдова

Европа трябва да действа и спешно да предприеме финансови, военни и политически мерки, за да помогне на Украйна и да принуди Русия да прекрати войната, заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц.

Той също така предупреди, че Русия може да атакува други европейски страни, ако Украйна не се съпротивлява, включително Република Молдова.

В коментара си германският канцлер посочи:

„Визитата не премина така, както се надяваше Зеленски. Мисля, че мога да кажа това тук. Но това също показва, че ние, европейците, все още имаме много да направим, за да прекратим тази война в Украйна възможно най-бързо. Тази война може да приключи за 24 часа, ако Украйна спре да се бори и даде земята си на Русия. Но тогава можем само да предположим, че утре ще има друга страна, атакувана от Русия. Това може да е Молдова, може да са балтийските държави. Дори тук, у дома, виждаме всеки ден как Русия извършва кибератаки, как Русия е отговорна за дезинформацията и много други неща.“

В четвъртък Мерц пледира за по-силна Европа във важна реч за външната политика, която засегна предложенията за реформи в Брюксел, мира в Газа и продължаващия конфликт в Украйна, съобщава euronews.

В реч, произнесена в Бундестага, долната камара на германския парламент, преди срещата на Европейския съвет в Брюксел следващата седмица, той заяви, че ЕС трябва да се поучи от мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, за да действа по-„решително“ на световната сцена.