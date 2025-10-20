IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Милена Манчини се е подложила на липосукция

20.10.2025 | 22:16 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Италианска бизнесдама почина след пластична хирургия в Турция, предаде АНСА.

50-годишната Милена Манчини се е подложила в липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. 

Въпреки грижите на лекарите тя починала на 20-ия ден от престоя си в там, съобщава БТА.

Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя е дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Манчини има две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата  - собственик на сладоледаджийница.

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.

