Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Италианска бизнесдама почина след пластична хирургия в Турция, предаде АНСА.

50-годишната Милена Манчини се е подложила в липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница.

Въпреки грижите на лекарите тя починала на 20-ия ден от престоя си в там, съобщава БТА.

Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя е дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Манчини има две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница.

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.