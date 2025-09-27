Падението на Саркози: Малкият човек с огромно его, който живя като крал и се ожени за супермодел

През далечния декември 2007 година либийският диктатор Муамар Кадафи влиза в Париж със сто лимузини, спира движението, разпъва бедуинската си палатка в градината на хотел “Марини“ срещу Елисейския дворец и тръгна на лов близо до Версай.

Това беше сцена, която предизвика възмущение в цяла Франция. Защото по това време полковник Кадафи беше на власт почти четири десетилетия след военен преврат през 1969 г. През това време той беше отменил законите и ги беше заменил със свои собствени, изгорени книги, забранил частния бизнес, убил дисиденти в страната и чужбина, премахнал свободата на словото и използвал огромните петролни запаси на страната, за да обогати себе си и семейството си. Да не говорим, че се смяташе, че стои зад бомбения атентат над Локърби през 1988 г., при който загинаха 259 души на борда на пътнически самолет на Pan Am и 11 на земята.

Това, което направи посещението още по-необикновено обаче, беше фактът, че деспотът беше лично поканен в Париж от новоназначения френски президент Никола Саркози.

Осемнадесет години по-късно привидно престъпната и със сигурност безскрупулна връзка на Саркози с покойния диктатор се завръща, за да го преследва.

Вчера бившият стопанин на Елисейския дворец беше осъден на пет години затвор и му беше наредено да плати глоба в размер на 100 хиляди евро за “престъпен заговор“, свързан с получаването на незаконни средства за предизборна кампания от режима на Кадафи в замяна на дипломатически услуги – а именно изглаждане на отношенията на Либия със Запада.

Бившият френски лидер беше признат за невинен по всички останали обвинения, включително пасивна корупция и незаконно финансиране на кампания. Макар че това е изключително сложен случай, който озадачава мнозина във Франция, тримесечният процес по същество заключи, че Саркози и неговият екип (състоящ се от 11 съобвиняеми) са се сговорили да получат финансиране за предизборна кампания от Либия, но че президентът не е бил лично замесен и нито пък са били използвани средства за тази цел.

Въпреки това, Саркози скоро ще стане първият президент в над 200-годишната история на републиката, който ще изтърпи затвор, след като съдията обяви, че той трябва да бъде отстранен, независимо от очакваната му обжалване. (Във Франция присъдите обикновено се отлагат, докато не се разгледа делото по обжалването.) Точната начална дата на присъдата му ще бъде съобщена от съдия в рамките на един месец, съобщи вестник Le Monde.

"Тази несправедливост е скандал", заяви Саркози вчера пред съдебната зала. "Моля френския народ, независимо дали е гласувал за мен или не, независимо дали ме подкрепя или не, да осъзнае какво току-що се случи. Омразата наистина не познава граници", бяха думите на Саркози след процеса.

От кмет до президент

Това е огромно падение за човек, който се издигна до национална известност на 38-годишна възраст през 1993 г., първо като кмет на Ньой сюр Сен, небрежно влезе в детска градина в региона, за да договори освобождаването на бебета заложници от мъж, облечен в жилетка с динамит, преди сам да изнесе децата едно по едно.

Популярността му беше изключително висока, а Саркози в крайна сметка беше избран за президент през 2007 г. с впечатляващите 53% от гласовете. Саркози заемаше поста до 2012 година.

През това време той си спечели прякора "Президентът Блинг Блинг" заради разточителния си начин на живот, който включваше пътувания с модернизиран Airbus A330, брак с Карла Бруни - супермодел, с 12 години по-млада от него - и паркиране на 121 коли пред Елисейския дворец, където гостите на земята бяха почерпени с бутилки Crozes-Hermitage от 2006 г. на стойност 160 паунда по време на обяд.

За човек, който обещаваше "прозрачно" и "безупречно" управление, Саркози много бързо не успя да оправдае собствените си обещания.

Само година след встъпването си в длъжност, Саркози нареди обновяването на самолет Airbus, който ще се използва за официални цели и който той надлежно нарече "Air Sarko One". Сметката от 215 милиона паунда беше двойно по-голяма от първоначално декларираната. Сред подобренията бяха нова фурна за хляб и най-съвременни електрически щори на цена от 900 хиляди паунда.

Единственият проблем със самолета обаче беше огромният му размер, което означаваше, че много френски летища не можеха да го поберат. Показателно е, че той включваше кабина с 60 места в клубна класа за привилегировани гости и стандартна класа за 12 пътници, предназначена за по-малко близки до президента.

Книга на френския социалистически депутат Рене Дозиер по-късно разкри, че полетите на борда на “Air Sarko One“ обикновено струват около 700 паунда на минута. Други президентски разходи, разкрити от Досиер, включват 58 милиона паунда годишно за над 1000 служители, 10 000 паунда на ден за храна и напитки, 200 000 паунда годишно за цветя и 1000 паунда на ден за множество вестници.

Два развода и още един брак

През втората година от президенството си, два пъти разведеният Саркози се ожени за самопровъзгласилата се за “укротителка на мъже“ Карла Бруни. Твърди се, че са се оженили тайно само 80 дни след запознанството си, за да може при предстоящо посещение в замъка Уиндзор кралица Елизабет да позволи на двойката да сподели обща спалня.

Бруни, разбира се, сама по себе си е била легенда, прославила се с пикантни фотосесии през 90-те години, превърнала се в един от 20-те най-добре платени модели в света и веднъж спечелила 7,5 милиона долара за една година. По времето, когато се е спряла на Саркози, красавицата вече е имала връзки с Ерик Клептън и Мик Джагър и дори се е говорело, че е имала афера с Доналд Тръмп.

С бляскав модел под ръка и превърнал се в поп звезда, Саркози е развил по-скъп вкус и често е бил сниман в екстравагантни дизайнерски дрехи, включително чифт слънчеви очила Ray Ban със златни рамки.

Псевдонимът му "Президент Блинг Блинг" произлиза от това, че веднъж е носил часовник Rolex Daytona публично. Но това далеч не беше най-скъпият часовник в колекция, която включваше още Girard-Perregaux 1966 и Patek Philippe от бяло злато за 48 хиляди паунда, които, докато се ръкуваше с поддръжници през 2012 г., той позорно откъсна китката си и ги сложи в джоба на сакото си за съхранение. Изводът беше ясен - той сякаш не вярваше на някои френски избиратели.

В един момент Саркози дори започна да носи златна верижка около врата си, след като беше сниман на египетски плаж, носещ медальона редом с Бруни, облечена в бронзови бикини – сцена, направена още по-абсурдна от факта, че Саркози е висок 165 см, а съпругата му е с 12 сантиметра по-висока.

Ръстът на Саркози отдавна е повод за шеги, като Бруни нежно го нарича "Моето малко чо чо".

Но тъй като френската икономика се бореше след финансовата криза от 2008 г., начинът на живот на Саркози противоречи на ценностите на "Свобода, равенство и братство".

Може би никога повече, отколкото през 2012 г., когато изпрати медицинска делегация в Украйна с реактивен самолет Falcon 50, след като синът му Пиер се обади у дома, оплаквайки се от разстроен стомах. От сметката от 22 000 паунда Саркози възстанови 6 400 паунда, оставяйки френските данъкоплатци да поделят останалите 15 600 паунда.

Откакто беше отстранен от поста си през 2012 г., Саркози е преследван от обвинения в съмнителни сделки, което доведе до лишаването му от Ордена на Почетния легион, най-високото отличие на Франция, през юни тази година.

През 2021 г. той беше признат за виновен в опит за подкуп на магистрат, което завърши с позора на носенето на електронен етикет в продължение на три месеца.

През февруари миналата година той беше признат за виновен в преразход по време на кампанията си за преизбиране през 2012 г., след което нае PR фирма, за да го прикрие. Но нищо от това изглежда не го е смутило.

"Ако искат да спя в затвора", заяви Саркози вчера, "ще спя в затвора, но с високо вдигната глава."

Иронията със сигурност не е убягнала на президента, чиято съпруга веднъж пя, че “обича да се прави на крал“ – че последният французин, играл монарх, се е оказал без глава.