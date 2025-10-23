IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възпитателка в детска градина в Одрин ухапа 3-годишно дете, арестувана е

Момиченцето е било много уплашено, ръката му е била посиняла

23.10.2025 | 08:55 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Съдът в Одрин издаде заповед за задържане на възпитателка, която е била отговорник на група в частна детска градина, защото е ухапала 3-годишно дете, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Случката, разследвана от прокуратурата, е от преди 10 дни, а бащата на детето твърди, че случаят е оказал отрицателно въздействие върху цялото семейство. 

„Няма да дам детето си в друга детска градина. Много се изплаши. Наистина е ухапала детето. Ръката му беше посиняла. Заведохме го в Университетската болница към Тракийския университет. Преглеждаха го до сутринта. Изкарахме медицинско. Когато детето започна да повръща, дойде да го прегледа и мозъчен хирург. Учителите в детските градини трябва да преминават и през психотестове. Ще следя този случай до неговия край. Детето ми преживя травма. Не искам същото да се случи и с други деца“, заяви бащата на детето.

Той видял, че 3-годишното момиченце плаче, когато отишъл да го прибере от детската града. Попитал защо и то си показало ръката, по която имало синини и следи от ухапване. След това бащата подал оплакване срещу възпитателката в полицията. 

Заради случая Окръжната дирекция по семейството и социалните грижи проверява детската градина. 
(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

детска градина Одрин възпитателка Турция
