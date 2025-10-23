Момиче почина пред бар в Атина, пило съмнителен алкохол

Непълнолетно момиче е починало пред бар в Атина след употреба на съмнителен алкохол. Полицията арестува собствениците на заведението и родителите на децата, предаде кореспондентът на БНР.

16-годишната тийнейджърка е починала, а трима на същата възръст са изгубили съзнание пред нощен бар в Атина. Едното дете е получило инфаркт.

Заведението е затворено и е иззет алкохолът, продаван в него. В лаборатория правят изследване за съдържанието на алкохола. Властите предполагат, че именно качеството, а не количеството на алкохола е довело до натравяне и смърт на момичето.

Собствениците на заведението са арестувани с обвинение, че са допуснали непълнолетни да пият алкохол и след инцидента не са повикали полиция. Случайни минувачи са извикали Спешна помощ.

Дори болницата, където са настанени пострадалите, не е информирала полицията. Предполага се, че собствениците са заплашили медиците.

В ареста са и родителите на цялата група деца, които са били в заведението.