Новини

Момиче почина пред бар в Атина, пило съмнителен алкохол

В ареста са родителите на цялата група деца, които са били в заведението

23.10.2025 | 09:10 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Непълнолетно момиче е починало пред бар в Атина след употреба на съмнителен алкохол. Полицията арестува собствениците на заведението и родителите на децата, предаде кореспондентът на БНР. 

16-годишната тийнейджърка е починала, а трима на същата възръст са изгубили съзнание пред нощен бар в Атина. Едното дете е получило инфаркт. 

Заведението е затворено и е иззет алкохолът, продаван в него. В лаборатория правят изследване за съдържанието на алкохола. Властите предполагат, че именно качеството, а не количеството на алкохола е довело до натравяне и смърт на момичето.

Собствениците на заведението са арестувани с обвинение, че са допуснали непълнолетни да пият алкохол и след инцидента не са повикали полиция. Случайни минувачи са извикали Спешна помощ. 

Дори болницата, където са настанени пострадалите, не е информирала полицията. Предполага се, че собствениците са заплашили медиците. 

В ареста са и родителите на цялата група деца, които са били в заведението.

 

