Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече полския външен министър "Осама бин Сикорски'' след публично изразената му надежда, че украински военни ще изведат от строя руския нефтопровод "Дружба“, предава агенция ТАСС.

"Какви други обекти на гражданската инфраструктура, според Осама бен Сикорски, трябва да бъдат унищожени?“, отбелязва дипломатът в коментар за ТАСС.

Полският външен министър Радослав Сикорски, обръщайки се към унгарския си колега Петер Сиярто, предложи украинските военни да унищожат нефтопровода „Дружба“, който доставя петрол за Унгария, за да може Будапеща най-после да се отърве от зависимостта си от руския петрол.

Преди това Сикорски намекна, че полски съд може да арестува Владимир Путин, ако той се появи във въздушното пространство на страната му. Този коментар предизвика реакция от унгарския външен министър Петер Сиярто, който припомни решението на полския съд да не екстрадира украинеца Владимир Журавльов, заподозрян във взривяването на газопроводите „Северен поток 1“ и „2“.

В отговор Сикорски защити към решението на съда и предложи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Мадяр“ Бровди, който е етнически унгарец, да взриви нефтопровода „Дружба“, по който Унгария получава руски петрол.

„Петър, гордея се с полския съд, който постанови, че саботажът на окупатора не е престъпление. Надявам се, че вашият смел сънародник, майор Мадяр, най-накрая ще успее да унищожи тръбопровода, който захранва военната машина на Путин, и вече ще получавате петрола си през Хърватия“, написа той.

През август Унгария обвини Украйна три пъти в удар по нефтопровода „Дружба“. По-късно на Бровди бяха наложени санкции. Украинското външно министерство протестира.

По-рано Сикорски изрази надежда, че Въоръжените сили на Украйна ще успеят да изведат от строя нефтопровода "Дружба“, по който Унгария получава гориво от Русия.

В края на август унгарското външно министерство обяви, че е забранило на командира на командира на силите за безпилотните системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт "Мадяр" Бровди, отговорен за атаката срещу "Дружба“, да влиза в Шенгенското пространство.

Роберт Бровди с позивна "Мадяр" е роден в Закарпатска област. По произход той е етнически унгарец, от където е и позивната му.