Лионел Меси остава в Интер Маями до края на 2028 г.

Предишният договор изтичаше в края на тази година

23.10.2025 | 20:03 ч. 1
Reuters

Интер Маями обяви удължаването на договора с нападателя Лионел Меси до края на 2028 г. Предишният контракт на аржентинската звезда с клуба от МЛС беше до края на настоящата година.

Меси се присъедини към тима от Маями през юли 2023-та. С отбора осемкратният носител на "Златната топка“ и световен шампион спечели Купата на Северноамериканската лига и редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър през 2024 г.

Аржентинецът е изиграл 82 мача за "чаплите" във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

Меси дълго отлагаше подписването на нов договор с Интер Маями, но сделката вече е факт и гарантира, че мегазвездата ще бъде с отбора от МЛС за планираното му преместване на нов стадион догодина.

