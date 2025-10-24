Регионалният министър призова такса “Водомер" да отпадне

Регионалният министър Иван Ивано призова такса “Водомер” да отпадне. Темата Иванов коментира пред медии в Болярово, където откри обновената сграда на Общината със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

“Никога не съм подкрепял тези текстове. Призовавам народните представители да отхвърлят изцяло тези текстове, тъй като не са и добре домислени, когато е писан този законопроект, заедно с други текстове, които будят спорове. Надявам се в разума на народните представители – в крайна сметка да излезе един закон, който е в полза на гражданите, на общините и на ВиК операторите“, отбеляза регионалният министър.

По отношение на разразилата се полемика със закона за ВиК има текстове, които основателно будят възражения от страна на гражданите. “Този законопроект е готвен в продължение на няколко години от няколко правителства. Единствено обстоятелството, че с него е свързано третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и в знак на колегиалност към партньорите, беше внесен в Министерски съвет”, обясни Иванов.

Според него логиката на тези, които са писали законопроекта, е била по подобие на поддръжката на електропреносната мрежа, същият механизъм да се въведе и при ВиК мрежата. “Очевидно обаче това не среща разбиране и не е намерен достатъчен компесаторен механизъм тези текстове на закона - както при електропреносните мрежи, когато има некачествена услуга или прекъсване, потребителите да бъдат обезщетявани по някакъв начин. Ако намерят народните представители баланс в тази посока, нека да го направят”, каза още министър Иванов.

“Ако не бъде приет закона, страната ни подлежи на санкциониране от Европейската комисия. Това е заложено като условие за третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост”, припомни министърът и добави: “Ние, като институция, сме си свършили ангажимента този законопроект да бъде внесен, за да нямаме наказателна процедура пред Европейската комисия. Оттам нататък всичко е в ръцете на Народното събрание", каза още регионалният министър.