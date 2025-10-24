„Коалицията на желаещите“ на Украйна има подкрепата на западните сили

Европа организира поредната демонстрация на подкрепа за Украйна, като Великобритания свиква среща на „коалицията на желаещите“ в петък, за да обсъди бойкот на руския петрол и газ, заем за Украйна, използващ руски суверенни активи, и ускорени доставки на оръжие, за да подкрепи военната кампания на Киев срещу Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на Дания, Холандия и НАТО пристигнаха в Лондон за срещата, която се ръководи от британския премиер Кир Стармър. Двадесет други лидери се присъединяват към сесията чрез видеоконференция, според 10 Downing Street.

За момента Европа има подкрепата на обществото. Решението на президента Тръмп да наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, беше последвано от поредния кръг санкции от страна на Европейския съюз. Европейският съюз също се ангажира да продължи да финансира финансовите и военни нужди на Украйна, а Великобритания обяви, че ще ускори доставката на допълнителни 100 ракети за противовъздушна отбрана.

„От бойното поле до световните пазари, докато Путин продължава да извършва жестокости в Украйна, ние трябва да засилим натиска върху Русия и да надградим решителните действия на президента Тръмп“, заяви Стармър преди срещата. Очаква се той и Зеленски да говорят пред репортери в петък следобед.

Британските домакини представят тази среща като усилие да подготвят Украйна за зимните месеци на боевете. Съгласно сделка на стойност 1,6 милиарда паунда (2,13 милиарда долара), обявена през март, Великобритания се съгласи да достави над 5000 леки ракети за защита на Украйна от руски атаки. Производството се е увеличило по-бързо от очакваното, заяви Даунинг Стрийт, което позволява да бъдат доставени допълнителни 140 ракети навреме, за да могат да бъдат използвани от Украйна през зимата.

Великобритания и Франция съвместно ръководят така наречената коалиция на желаещите, която Стармър и президентът Еманюел Макрон започнаха през март. Перспективите й се променят, отчасти поради непредсказуемите възгледи на Тръмп – той се колебае между оказване на натиск върху Зеленски и критикуване на президента Владимир Путин от Русия – и отчасти поради нестабилната борба на Европа за единство.

Докато Европейският съюз последва администрацията на Тръмп в налагането на енергийни санкции на Русия, европейските лидери не успяха да се споразумеят тази седмица за план за използване на замразени руски активи за финансиране на огромен заем за Украйна. Белгия, която държи по-голямата част от активите, изрази опасения относно правната отговорност.

Стармър заяви, че планира да окаже натиск върху колегите си лидери да продължат с плана за заема, въпреки че Великобритания, която напусна Европейския съюз през 2020 г., вече не оказва голямо влияние върху преговорите в Брюксел.

Преди да се присъедини към Стармър в британското външно министерство, г-н Зеленски се срещна с крал Чарлз III в замъка Уиндзор, западно от Лондон. Кралят се е срещал с президента три пъти тази година в знак на символична солидарност от страна на Великобритания.