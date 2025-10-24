IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рюте: Изпращането на "Томахок" в Украйна все още се разглежда като вариант

Всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Украйна

24.10.2025 | 21:05 ч. Обновена: 24.10.2025 | 21:08 ч. 3
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил въпроса за изпращането на ракети "Томахок" на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и че той все още се разглежда, предаде Ройтерс.

"По-конкретно, президентът и аз обсъдихме въпроса за ракетите "Томахок", заяви Рюте. "Президентът Тръмп продължава да го обмисля, но, както съм казвал и по-рано, крайното решение зависи от САЩ".

Рюте добави, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Украйна и че САЩ са предоставяли и ще продължат да предоставят широка гама от оръжия.

Рюте пристигна в Лондон, за да се срещне с лидерите на "коалицията на желаещите" – група страни, подкрепящи Украйна, припомня Ройтерс. (БТА)

Томахок войната в Украйна НАТО САЩ
