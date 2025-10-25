IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Канада слага на пауза реклама, ядосала Тръмп

Заради нея американският президент спря двустранните търговски преговори

25.10.2025 | 07:19 ч. 0
Марк Карни, премиер на Канада. Снимка: Reuters

Властите в Онтарио заявиха, че ще направи пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс.

В рекламата се чува гласа на покойния американски президент Роналд Рейгън, който казва, че митата предизвикват търговски войни и икономическа катастрофа.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд.

"След разговор с премиера (Марк) Карни Онтарио от понеделник ще направи пауза в рекламната си кампания, свързана със САЩ, за да могат да се подновят търговските преговори", пише в изявление на Форд./БТА

