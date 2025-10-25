За Япония цени силните връзки със САЩ

Японската премиерка Санае Такаичи заяви, че е казала на американския президент Доналд Тръмп в телефонен разговор в събота, че укрепването на съюза между страните им е неин „основен приоритет“.

Разговорът се проведе дни преди планираното посещение на Тръмп в Токио на регионално турне и е първият между двамата лидери, откакто Такаичи встъпи в длъжност по-рано тази седмица, съобщиха медиите. „Съгласихме се, че ще работим за издигане на съюза между Япония и САЩ на нови висоти“, каза тя пред репортери. „Казах му, че укрепването на съюза между Япония и САЩ е основен приоритет на моята администрация на дипломатическия фронт и в сферата на сигурността“.

Такаичи каза също, че намира Тръмп „за много жизнерадостен и забавен човек“. В публикация в X тя добави, че разговорът им е бил „добър и откровен“.

Тръмп трябва да посети Япония от понеделник на път за търговски преговори с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея. Американският президент иска Токио и други съюзници да увеличат военните си разходи. В първата си политическа реч в петък Такаичи заяви, че два процента от брутния вътрешен продукт ще бъдат изразходвани за отбрана през тази фискална година, с което ще бъде постигната целта на правителството две години по-рано, пише БГНЕС.