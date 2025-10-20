Испания ще настоява за премахване на промяната на часовото време

Испанският премиер Педро Санчес обяви в X, че правителството му планира да предложи премахване на лятното часово време в ЕС.

Във видеоклип, публикуван в социалната медия, Санчес твърди, че „смяната на часовника два пъти годишно вече няма смисъл“, тъй като „не допринася за пестене на енергия и има отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората“.

Санчес заяви, че предложението му, което ще представи в понеделник, е да се сложи край на тази практика през 2026 г., съобщава SUR in English.

„Смяната на часовника два пъти годишно вече няма смисъл. Тя едва помага за пестене на енергия и има отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората. Поради тази причина днес испанското правителство ще предложи на ЕС да се прекратят сезонните промени на часовото време в рамките на Енергийния съвет и ще поиска активирането на компетентния механизъм за преглед“, се казва в публикацията на испанския премиер в X.

Тази седмица страната ще премине към зимно часово време, когато часовниците ще бъдат върнати с един час назад. Испанският премиер обаче заяви, че не вижда смисъл в промяната на времето.

„Във всички анкети мнозинството от хората в Испания и Европа са се обявили против промяната на часовото време“, каза премиерът.

Санчес подкрепи предложението си с научни аргументи, заявявайки, че промяната на времето не допринася за пестене на енергия. Освен това, според него, „науката ни казва, че тя нарушава биологичните ритми два пъти годишно“.

Предложението на премиера Санчес не идва от нищото. В понеделник той планира да напомни на други европейски лидери, че преди шест години са гласували за прекратяване на промяната на часовото време.

Припомняме ви, че в нощта на 25 срещу 26 октомври часовниците ще се върнат с един час назад. Така 04:00 сутринта ще стане 03:00.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025