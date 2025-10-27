Путин за Северна Корея: Двустранните отношения вървят по план

Руският президент Владимир Путин прие министъра на външните работи на Северна Корея Чое Сон-хюи. Руският лидер заяви Чое да предаде на лидера Ким Чен-ун, че в двустранните отношения "всичко върви по план", съобщава Ройтерс.
Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл.
“Много ми е приятно да се видя с Вас", отбеляза руският президент, подавайки ръка на севернокорейския министър.
"Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела", добави още руският лидер, цитиран от ТАСС.
Чое обеща да изпълни обезателно молбата на руския президент.