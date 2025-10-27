Орбан ще обсъжда с Тръмп санкциите, наложени на "Лукойл" и "Роснефт"

Премиерът на Унгария Виктор Орбан ще обсъди санкциите, наложени на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", както и други икономически въпроси, по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон следващата седмица. Това съобщи днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.

Доналд Тръмп наложи миналата седмица санкции на Русия за първи път от началото на втория си президентски мандат, като насочи мерките срещу двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", в опит да окаже натиск върху Москва да се споразумее за прекратяване на огъня в Украйна.

Ходът на Тръмп засяга Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски петрол в Европейския съюз, след като по-рано си осигуриха изключения от санкциите на ЕС.

Орбан вече беше обявил предстоящото си посещение във Вашингтон още в средата на октомври, като заяви, че дневният ред на преговорите е почти готов.

"Що се отнася до нашите енергийни доставки… през втората половина на следващата седмица премиерът ще има възможност във Вашингтон лично да обсъди този въпрос с президента на САЩ", заяви Сиярто по време на брифинг.

Той добави, че новите американски санкции, които влизат в сила в края на ноември, все още не създават проблеми и не водят до намаляване на вноса на руски петрол в Унгария.

В края на миналата седмица Орбан заяви, че Унгария работи за намирането на начин да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, без да дава подробности, но и без да дава индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения.

Орбан също така каза, че е провел разговори с унгарската петролна компания МОЛ (MOL) относно санкциите.

По-рано този месец Орбан заяви, че по време на предстоящата среща с американския президент ще бъдат обсъждани и други икономически въпроси, допълва Ройтерс.