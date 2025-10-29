Италия може да загуби до една пета от плажовете си до 2050 г.

Покачването на морското равнище, наводненията и ерозията на бреговете могат да доведат до изчезването на близо 20% от плажовете на Италия до 2050 г., съобщи агенция АНСА, позовавайки се на доклад на Италианското географско дружество.

Според учените до края на века застрашените плажни зони може да достигнат 40%. Най-голяма опасност за плажовете се очертава в северната част на Адриатическо море, както и в някои райони на Тоскана, Южна Кампания и остров Сардиния.

Докладът посочва, че промените могат да засегнат и критичната инфраструктура – половината от пристанищните съоръжения и над 10% от земеделските земи.

Лагуните и влажните зони, включително делтата на река По и Венецианската лагуна, също са изложени на риск. Освен това 57% от всички туристически места за настаняване се намират в крайбрежните градове, където неконтролираното развитие на туризма допълнително утежнява ситуацията.

Експертите предупреждават, че около 800 000 души могат да се окажат в бъдеще в потенциалните зони за наводнения и вероятно ще трябва да бъдат евакуирани в по-безопасни райони, допълва АНСА.

