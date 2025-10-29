Петчленно семейство е затрупано под рухналата сграда край Истанбул

Петима членове на едно семейство са затрупани под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул, но спасителите са успели да установят връзка с един от тях, съобщи валията на окръга, където стана инцидентът, цитиран от турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Седеметажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства.

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в сградата е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са затрупани под развалините. Спасителите са установили контакт с един от членовете на фамилията и се опитват да достигнат до него, каза още Акташ.

Според кореспондент на телевизията това е майката.

Общо девет сгради в близост са били евакуирани превантивно, съобщи валията пред журналисти. В спасителната операция на място участват общо 375 души. Назначен е и прокурор, който да разследва случая.

"Опитваме се да достигнем до нашите граждани с пет кучета за издирвателно-спасителни дейности и с подземна камера за търсене. Надяваме се с Божията воля да стигнем до тях скоро", каза валията.

Рухналата сграда е построена през 2012 г. и е получила разрешително за ползване през 2013 г. По думите на Акташ засега няма яснота за причината за срутването, работи се по установяването ѝ. В момента всички усилия са съсредоточени върху достигането до затрупаните хора, допълни той.

Затрупаното семейство - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.

(БТА)