Белгия и Русия си размениха в социалните мрежи заплахи за унищожение

Белгийският министър Франкен и Дмитрий Медведев направиха остри изказвания

30.10.2025 | 10:58 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение.

Поводът е интервю на Франкен за вестник "Морхен", в което заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света. 

Медведев пише, че ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия.

Медведев, известен с острите си изявления, особено след началото на войната в Украйна, прави коментара си в светлината на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на  подводното ядрено торпедо "Посейдон". Според Медведев това торпедо "не може да бъде спряно от нищо" и е поздрав за враговете на неговата страна, "особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".

В последвал отговор Франкен цитира думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр.

Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия – централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС в белгийската столица или разположените там други международни организации като световната разплащателна система SWIFT. Бауер направи оценката в изслушване пред комисията по отбрана към Белгийския федерален парламент.
(кор. на БТА Николай Желязков)

