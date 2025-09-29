Медведев: Европа не може да си позволи да води война срещу Русия

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев каза днес, че Европа не може да си позволи да води война срещу Русия, но ако лидерите ѝ направят тази грешка и предизвикат такава война, то тя би могла да прерасне в конфликт с оръжия за масово унищожение, предаде Ройтерс.

Медведев написа в "Телеграм", че Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа".

"Те просто не могат да си позволят война с Русия", каза Медведев за европейските сили и добави, че "вероятността от стигане до фатален инцидент винаги съществува".

"Подобен конфликт има абсолютно реалния риск да ескалира във война, в която да се използват оръжия за масово унищожение", каза Медведев, който в момента е заместник-председател на руския Съвет за сигурност. (БТА)