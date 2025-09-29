IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев: Европа не може да си позволи да води война срещу Русия

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", написа бившият президент

29.09.2025 | 17:37 ч. 51
Снимка: архив, БГНЕС

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев каза днес, че Европа не може да си позволи да води война срещу Русия, но ако лидерите ѝ направят тази грешка и предизвикат такава война, то тя би могла да прерасне в конфликт с оръжия за масово унищожение, предаде Ройтерс. 

Медведев написа в "Телеграм", че Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа". 

"Те просто не могат да си позволят война с Русия", каза Медведев за европейските сили и добави, че "вероятността от стигане до фатален инцидент винаги съществува".

"Подобен конфликт има абсолютно реалния риск да ескалира във война, в която да се използват оръжия за масово унищожение", каза Медведев, който в момента е заместник-председател на руския Съвет за сигурност. (БТА)

 

Дмитрий Медведев Русия европа ядрена война
