Родригес: Венецуела не е подчинена, нито е покорна на САЩ

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната ѝ не е "нито подчинена, нито покорна" на САЩ след залавянето на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

"Ние не сме подчинени, нито покорни", заяви тя, споменавайки "лоялността към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен".

"Никой тук не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината", припомни тя по време на церемония в памет на загиналите по време на операцията на американските сили, която по официални данни е отнела живота на най-малко 100 души.

Свързани статии Тръмп: Американският контрол върху Венецуела може да продължи години

Вчера Доналд Тръмп обяви, че венецуелската опозиционна Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон идната седмица и заяви, че няма търпение да се срещне с нея, припомня АФП. Той добави, че за него ще бъде "голяма чест", ако тя му връчи получената от нея Нобелова награда за мир.

"Разбрах, че тя ще дойде някъде през идната седмица. Нямам търпение да я поздравя", каза американският президент в интервю за телевизия "Фокс нюз".

"Чух, че иска да го направи. Би било голяма чест", добави той за Нобеловата награда, която според Тръмп е трябвало да бъде присъдена на него самия. Норвежкият нобелов комитет обаче предпочете Мачадо.

(БТА)