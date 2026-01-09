IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

“Пухкава летяща чиния” в небето над София

Необичайното явление се нарича “лещовиден облак”

09.01.2026 | 11:55 ч. Обновена: 09.01.2026 | 12:12 ч. 4
Николай Василковски, Facebook

Николай Василковски, Facebook

В небето над източните покрайнини на София се образува облак, наподобяващ летяща чиния. 

За този тип атмосферни явления хората често казват, че са като дошли от чужда планета, но всъщност се наблюдава “лещовиден облак”, който в общия случай показва мощните течения на голяма височина. 

Необходимо е и някакво орографско образувание като планина, с което ветровете да оформят облака по този специфичен начин.

Необичайното явление е заснето е синоптика на Нова тв Николай Василковски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

небе София облаци пухкава летяща чиния лещовиден облак
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem