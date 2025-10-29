Путин: „Посейдон“ не може да бъде прихванат

Руският президент Владимир Путин заяви, че подводният апарат с ядрен двигател „Посейдон“ е уникален по своята скорост и дълбочина на полет, което прави невъзможно прехващането му.

„По отношение на скоростта и дълбочината на полет на този безпилотен апарат няма нищо сравнимо в света и е малко вероятно той да се появи скоро. И няма методи за прехващането му“, каза още Путин.

В сряда руският президент Владимир Путин посети Централната военна клинична болница „П. В. Мандрика“, където се срещна с ветерани от специалната военна операция, които са на лечение. Путин отбеляза, че всеки, който служи на фронта, е герой, а настоящата ситуация в зоната на СВО е благоприятна за Русия.

На срещата Путин обяви, че подводният апарат „Посейдон“ е бил тестван предния ден и че е готов да позволи на представители на чуждестранни медии да видят обкръжения военнослужещ от украинските въоръжени сили.