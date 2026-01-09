Зам.-председателят на Съвета за сигурност в Русия Дмитрий Медведев коментира нощния удар на ракетната система “Орешник” по Украйна и заяви, че това е пример как трябва да се действа срещи “опасни лунатици и психопати”.

Медведев направи коментари и на международните отношения, които според него са се превърнали в пълен хаос от началото на годината, а “Русия трябва да действа съответно: има твърде много непокорни хора наоколо“.

“Разбирането, че такива пациенти никога не се успокояват от напътствията на любезни психиатри. Само от санитари с огромни юмруци и флегматични лица. В края на краищата, опасните психопати се нуждаят или от усмирителна риза, или от животоспасяваща инжекция с халоперидол. Като снощи в западните бандеровски покрайнини“, написа Медведев в Telegram.

През нощта руските въоръжени сили нанесоха масиран удар, включително със системата „Орешник“, срещу критични украински обекти.