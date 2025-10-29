Моментът на Тръмп: Президентът на Южна Корея му подари златна корона СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 5 / 5

Президентът Доналд Тръмп получи подарък - реплика на древна златна корона, който вероятно ще накара протестиращите "Без крале“ да полудеят.

Южнокорейският президент И Дже-мьон награди Тръмп с Големия орден на Мугунхва, най-високото отличие на Южна Корея, за работата му в опитите му да постигне мир на Корейския полуостров по време на първия му мандат. Тръмп е първият американски лидер, удостоен с тази чест.

Американският президент се срещна три пъти със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в опит да подпише споразумение за денуклеаризация, цел, която в крайна сметка се провали.

И Дже-мьон заяви, че честта отива при републиканския президент "в очакване на мира и просперитета, които ще донесете на Корейския полуостров“.

На церемония в сряда следобед в Кьонджу, Южна Корея, в кулоарите на срещата на върха на АТИС, Тръмп получи богато украсен медал, символизиращ Великия орден на Мугунхва, и голямата златна корона, реплика на "най-голямата и най-екстравагантната от шестте съществуващи корони“ от ерата на Сила в Корея.

Trump has just been awarded South Korea's highest decoration and a replica of a king's gold crown from ancient Korean history. https://t.co/yKP5mf6DvB pic.twitter.com/OVLd4kJPM3 — Raphael Rashid (@koryodynasty) October 29, 2025

Президентът на Южна Корея обясни, че това е "първото корейско кралство, обединило Корейския полуостров“.

"Бих искал да го нося точно сега“, каза Тръмп за медала, който беше изложен в рамка за картина, добавяйки, че ще го цени много.

Короната беше изложена в стъклена витрина.

На президента беше казано, че подаръкът символизира и "златен век“ в отношенията между САЩ и Южна Корея.

Тръмп от своя страна е добавил, че подаръкът е "много специален“ и все пак не се е опитал да сложи короната.

Това беше поредният жест на световен лидер, който се насочва към златния вкус на президента, тъй като Тръмп обсипа Белия дом със злато, богатство и престиж.

В Япония новият лидер на страната, премиерът Санае Такаичи, подари на Тръмп златна топка за голф - пътър, принадлежащ на покойния приятел на Тръмп, убития бивш японски премиер Шиндзо Абе, и неговата чанта за голф, подписана от японския голфър Хидеки Мацуяма.

Президентът на Южна Корея, който встъпи в длъжност през юни, след като бившият президент на страната Юн Сок Йол беше отстранен от власт, се срещна с президента във Вашингтон през август и като домакин на АТИС му постели червения килим.

Сервираната храна също се хареса на Тръмп - включваше салата с дресинг "Хиляда острова“, намигване към нюйоркските корени на президента, последвано от тристепенно корейско ястие с прясно събран ориз Кьонджу и десерт на златна тематика.

По време на срещата на лидерите Тръмп заяви, че няма да се срещне с Ким по време на това пътуване, тъй като графиците им не съвпадат.

"Знам, че официално сте във война, но ще видим какво можем да направим, за да оправим това. Познавам Ким Чен Ун много добре, разбираме се много добре“, обърна се Тръмп към домакина си.

Не е ясно доколко администрацията на Тръмп е успяла да се свърже с режима на Ким, откакто той положи клетва през януари.

В Токио Тръмп се срещна с японски членове на семействата на лица, отвлечени от Северна Корея.

Тръмп ще проведе срещата си с китайския лидер Си Дзинпин, която се смята за най-важната му среща по време на пътуването, в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Южна Корея в четвъртък сутринта.