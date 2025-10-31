IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини Днес | 18

Литва затвори летището във Вилнюс заради балони от Беларус

Това се случва за шести път този месец

31.10.2025 | 08:01 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Летището в литовската столица Вилнюс тази вечер отново бе временно затворено - за шести път този месец, заради метеорологични балони, идващи от Беларус, съобщи Ройтерс. 

Властите в Литва твърдят, че балоните са изпращани с цел транспортиране на контрабандни цигари, но също така обвиняват Беларус, че не е спрял тази практика.

"По предварителна информация решението за ограничаване на въздушното пространство е взето поради балон или балони, идващи в посока към летището", заявиха летищните власти във Вилнюс.

В отговор Литва затвори граничните си пунктове с Беларус до края на ноември и заплаши, че ще започне да сваля балоните. 

Президентът на Беларус Александър Лукашенко каза преди дни, че затварянето на границата с Литва е "абсурдно" и на свой ред обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия, която слага началото на нова ера на разделение. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

литва вилнюс летище балони
