Литва затвори летището във Вилнюс заради балони от Беларус

Летището в литовската столица Вилнюс тази вечер отново бе временно затворено - за шести път този месец, заради метеорологични балони, идващи от Беларус, съобщи Ройтерс.

Властите в Литва твърдят, че балоните са изпращани с цел транспортиране на контрабандни цигари, но също така обвиняват Беларус, че не е спрял тази практика.

"По предварителна информация решението за ограничаване на въздушното пространство е взето поради балон или балони, идващи в посока към летището", заявиха летищните власти във Вилнюс.

В отговор Литва затвори граничните си пунктове с Беларус до края на ноември и заплаши, че ще започне да сваля балоните.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко каза преди дни, че затварянето на границата с Литва е "абсурдно" и на свой ред обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия, която слага началото на нова ера на разделение. /БТА