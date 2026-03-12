Орбан обвини Украйна, че искала да убие него и семейството му ВИДЕО

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна в заговор за нападение срещу семейството му, на фона на продължаващата все по-ожесточената конфронтация между Киев и Будапеща.

Орбан и неговите съюзници изглежда използват спора за максимална политическа изгода преди изборите следващия месец, които биха могли да сложат край на 16-годишното управление на националистическото му правителство.

Орбан публикува видеоклип в сряда вечер, в който се твърди, че говори с дъщерите си по телефона.

"Сигурен съм, че ще видите по новините, че украинците са заплашили не само мен, но и вас", каза той, очевидно развълнуван. "Децата ми и внуците ми... Трябва да приемем това сериозно, но не трябва да се страхуваме."

Орбан очевидно отговаряше на думите на Григорий Омелченко, пенсиониран политик, служил в украинската служба за сигурност СБУ през 90-те години. Маргинална фигура, която често прави необичайни твърдения, той отправи заплахи към Орбан в телевизионно интервю тази седмица, предполагайки, че самоуправляващите се организации биха могли да преследват унгарския лидер, ако той не промени антиукраинската си позиция.

По-рано Володимир Зеленски заплаши да "предаде адреса на този човек на нашите въоръжени сили", докато говореше за Орбан, в коментари, които според съобщенията накараха европейските съюзници да помолят украинския президент да смекчи реториката си. Той обаче отказа да се извини.

Орбан отдавна е най-проруският лидер на страните от ЕС, което води до объркани отношения с Киев, но тъй като проучванията го показват с до 20 пункта зад претендента Петер Мадяр преди парламентарните избори следващия месец, антиукраинската кампания в Унгария навлезе в нов етап.

Спойката за последния кръг на напрежение беше твърдението на Украйна, че ще отнеме няколко седмици за ремонт на нефтопровод, който транспортира руски петрол до Унгария, който според съобщенията е бил повреден при руска атака с дрон.

В отговор Орбан наложи вето на по-нататъшни санкции на ЕС срещу Русия, както и на допълнителен заем от 90 милиарда евро за Украйна. Миналия петък, при ескалация, която шокира Киев, унгарската антитерористична полиция задържа конвой от два бронирани автомобила, принадлежащи на Ощадбанк, държавната спестовна банка на Украйна, и арестува седемте украинци, които го придружаваха.

Колоната е превозвала десетки милиони евро в брой и 9 кг златни кюлчета от Виена до Киев, което според Украйна е нормален правителствен паричен превод, за който унгарските власти са били уведомени. Будапеща предполага, че парите са били прани. Седемте мъже са били държани в изолация повече от 24 часа, преди да бъдат откарани до границата с Украйна и депортирани. Парите и златото все още са в Унгария.

"Всеки аспект от процедурата беше незаконен, по-специално отказът за правна помощ", каза пред The Guardian Лорант Хорват, унгарският адвокат на мъжете.

Един от седемте, който е с диабет, е бил откаран в болница по време на разпита, твърди той.

"Той не знаеше точно в коя болница, тъй като беше транспортиран с белезници и качулка на главата."

Според изявление на украинското външно министерство мъжът е бил откаран в болница, след като е бил "насилствено инжектиран с лекарство, след което нивото на кръвната му захар рязко се е повишило и е започнала хипертония". Хорват каза, че няма информация за насилствено инжектиране, но че е могъл да говори с клиентите си само по телефона, защото властите са му отказали достъп до мъжете.

Украинското външно министерство заяви, че "върху задържаните е бил упражняван психологически и физически натиск" по време на задържането им. Източник от службите за сигурност в Киев заяви, че властите там са били шокирани след разпит на мъжете при завръщането им, твърдейки, че унгарците са се опитвали да ги притиснат да направят видео с признание.

"Знаем, че унгарското контраразузнаване може да бъде агресивно, но това изглежда като методи в руски стил", каза източникът.

Тази седмица служители от двете страни продължиха да се занимават с инцидента. Украинският външен министър Андрий Сибиха написа:

"Маската им падна. Те открито признават, че са вземали заложници и са крали пари с цел да поискат откуп. Такива действия трябва да бъдат наречени с тяхното име: държавен тероризъм."

Неговият унгарски колега Петер Сиярто нарече обвиненията на Сибиха "доста жалки" и каза, че той трябва да отговори на въпросите, възникнали от инцидента:

"Защо са доставили огромна сума пари в брой на Унгария? За какво са искали да похарчат тези пари? Дали това са парите на украинската военна мафия?"

Унгарските избори ще се проведат на 12 април, което оставя достатъчно време за по-нататъшна ескалация. Тази седмица Financial Times съобщи, че свързан с Кремъл мозъчен тръст е изготвил планове за дезинформационна кампания, за да увеличи шансовете на Орбан за преизбиране. Орбан е един от малкото лидери на ЕС, които призовават за поддържане на позитивни отношения с Москва, а Сиярто е посетил Русия 14 пъти след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

Орбан твърди, че победа за Унгария би въвлякла Унгария във войната на страната на Украйна и се опитва да се представи като кандидат за мир, който е неутрален в конфликта.

"Зеленски формира ли правителство или аз? И ако имаме само тези две възможности, аз се предлагам", каза Орбан пред поддръжниците си на митинг в сряда в град Вечеш.