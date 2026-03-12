Престрелка в Мичиган, автомобил се вряза в синагога

Няколко правоохранителни агенции реагираха следобед на съобщения за стрелец в синагога в предградие на Детройт, щата Мичиган, след като автомобил се е врязал в сградата и са били произведени изстрели, съобщи The Guardian.

Голям брой полицейски екипи бяха изпратени на мястото на инцидента в Temple Israel в градчето Уест Блумфийлд, намиращо се на около 40 километра северозападно от центъра на Детройт.

Американските медии съобщиха, че автомобилът се е запалил след катастрофата, а училищата в района са били поставени под блокада. Не беше веднага ясно дали има жертви.

Кадри от въздуха на местни телевизии показаха гъст черен дим, издигащ се от големия комплекс.

Според местни медии в комплекса на синагогата има и училище.

Еврейската федерация на Детройт заяви: “Запознати сме със ситуация със сигурността в Temple Israel. Съветваме всички еврейски организации да преминат в режим на блокиране – никой да не влиза и да не излиза от сградите. Повече информация ще последва“.

Служители на реда бързо отцепиха района след инцидента на фона на засилено напрежение в страната заради войната между САЩ и Израел срещу Иран.

"Поне един човек е дошъл до синагогата“, заяви шерифът на окръг Оукланд Майкъл Бушар пред журналисти. "Охраната го е забелязала и е влязла в престрелка с него“.

"Към момента няма потвърдени пострадали освен вероятно самия стрелец“, добави Бушар. "Проверяваме дали е действал сам“.

Шерифът заяви, че силите на реда са били в повишена готовност от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран преди близо две седмици.

"От две седмици говорим за риска това да се случи. Така че не липсваше подготовка. Всички еврейски обекти в района ще бъдат под засилено полицейско присъствие, докато изясним ситуацията“, добави той.

Телевизионни кадри показаха масирано присъствие на полиция около синагогата. От сградата се виждаше да се издига дим от пожар. Местни медии съобщиха, че нападателят първо се е врязал с автомобил в сградата на синагогата.

Еврейската федерация на Детройт заяви, че еврейските институции са преминали в режим на предпазна блокада.

"Молим членовете на общността да избягват района на този етап“, се казва в изявлението.

Републиканският конгресмен от Мичиган Лиса Макклейн написа в X, че нейният офис следи ситуацията. “Ако се намирате в района, моля, следвайте всички указания на правоохранителните органи. Избягвайте района и пазете се. Мислите ни са с хората на място“, написа тя.

“Еврейската общност в Мичиган трябва да може да живее и да практикува вярата си в мир. Антисемитизмът и насилието нямат място в Мичиган. Надявам се на безопасността на всички“, написа тя.

В публикация в X, Каш Пател, директорът на ФБР, каза: "Служители на ФБР са на място с партньори в Мичиган и реагират на очевидната ситуация с тараниране на превозно средство и активен стрелец“.

Забелязанов е превозно средство на щатския екип за борба с бомбите да се насочва към мястото на инцидента, където са се събрали десетки полицейски коли, които са се стичали на мястото.