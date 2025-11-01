Нови правила в Белия дом ограничават достъпа на журналисти

Ново правило на Белия дом, издадено в петък, ограничава свободния достъп на акредитирани журналисти до офисите на прессекретаря Каролайн Ливит и други висши служители по комуникациите в Западното крило, близо до Овалния кабинет, съобщава агенция Ройтерс.

Новият меморандум от Съвета за национална сигурност забранява на журналистите достъп до стая 140, известна още като "Горна преса“, без предварително уговорена среща, позовавайки се на необходимостта от защита на потенциално чувствителни материали. Промяната влиза в сила незабавно.

Ходът на Белия дом следва ограниченията, въведени по-рано този месец за репортерите в Министерството на отбраната, ход, който накара десетки журналисти да освободят офисите си в Пентагона и да върнат акредитациите си.

Съветът за национална сигурност заяви, че промяната е направена, за да се защитят чувствителни материали, с които сега рутинно се обработват служителите по комуникациите на Белия дом в резултат на промените в съвета.

"За да се защитят тези материали и да се поддържа координация между персонала на Съвета за национална сигурност и персонала по комуникациите на Белия дом, на представителите на пресата вече не е разрешен достъп до стая 140 без предварително одобрение под формата на среща с оторизиран член на персонала на Белия дом“, се казва в съобщението.

Преди това акредитирани журналисти от Белия дом можеха да имат достъп до стая 140, която е къс коридор от Овалния кабинет, с кратко предизвестие, за да говорят с Ливит, нейния заместник Стивън Чунг и други висши служители.

Журналистите все още имат достъп до друга зона, където говорителите на Белия дом на по-ниско ниво имат бюра, се казва в бележката на съвета.

Асоциацията на кореспондентите от Белия дом, която представлява журналистите, отразяващи Белия дом, заяви, че новите ограничения ще попречат на репортерите да задават въпроси на длъжностни лица, ще гарантират прозрачност и ще държат правителството отговорно.