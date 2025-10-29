Литва тества нови оръжия, за да се справи с руски рояци дронове

Последните експерименти на Литва идват скоро след като страната прие закон, даващ на военните правомощия да свалят вражески дронове в нейното въздушно пространство.

В неотдавнашна статия на Елизабет Госелин-Мало в Defense News се описва интересен пример за това как Европа продължава да се превъоръжава в отговор на това, което възприема като нарастваща заплаха от Русия. Учение, проведено от литовската армия в близост до границата с Беларус, с използване на тежки картечници и ракети земя-въздух Saab RBS 70 NG за поразяване на високоскоростни дронове.

RBS 70 NG е подобрена версия на по-старата RBS 70, включваща модерни функции като вграден термичен смутител, автоматично проследяване и съвместимост с монтиране на превозно средство или дистанционно управление. Тя използва лазерно насочване и затова е по-малко податлива на определени видове смущения или примамки в сравнение с някои инфрачервени/главови системи, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

RBS 70 NG е изключително гъвкава по отношение на разполагането си и може да се използва като преносима система за противовъздушна отбрана (MANPADS) или система, интегрирана в превозно средство/дистанционно управлявана. Освен това оръжието има нощна/дневна способност (благодарение на термовизионния имиджър и подобрената система за прицелване). Латвия също експериментира с използването на варианти на RBS 70 NG в своите многослойни системи за противовъздушна отбрана. Saab произвежда версия, монтирана на превозно средство, която интегрира оръжието в превозни средства за по-мобилни/стреляй и бягай операции.

Въпреки че това е било използвано срещу рояци дронове, е важно да се разбере, че RBS 70 NG може да не е най-добрата система за използване срещу тези заплахи. В сравнение с дроновете, които Русия би разгърнала срещу силите на НАТО, RBS 70 NG е по-скъпа.

Така че тази система е добър първи стъпка към отбраната срещу рояци дронове. Но тя не може да бъде единствената опция. Всъщност НАТО експериментира с използването на конвенционални оръжия, като пушки, като последна мярка, ако RBS 70 NG не успее да реагира достатъчно бързо на рояк дронове.

Може ли Русия да започне нова инвазия в Украйна от Беларус?

Ученията в Литва бяха ясен сигнал към руснаците и техните беларуски съюзници да не се опитват да нарушават въздушното пространство на Литва.

Между другото, НАТО продължава да се опасява, че руснаците могат по всяко време да прехвърлят около 350 000 от своите 700 000 войници в Беларус, за да нахлуят в Украйна от север, насочвайки се направо към Киев от съседна Беларус. Това би било повторение на хаотичната опити на Русия да направи същото в началото на конфликта през февруари 2022 г., който завърши с отстъплението им обратно в Беларус. Почти четири години по-късно може да се предположи, че руснаците ще бъдат по-добре организирани втория път.

Все пак Литва дава сигнал на Москва и Минск, че е готова и желае да възпрепятства всяко руско и/или беларуско нахлуване на нейна територия.

Всъщност, неотдавнашният експеримент на Литва идва скоро след като страната прие закон, даващ на военните правомощия да свалят вражески дронове в нейното въздушно пространство. Това е още един пример за това как военните се обучават да свалят малки, бързи и евтини дронове.

Войната в Украйна показа как дроновете са станали повсеместни на съвременното бойно поле. Това е реалност, която дори САЩ, въпреки че са пионери в технологията на дроновете (както беше демонстрирано по време на глобалната война срещу тероризма), не разбраха напълно в началото на войната в Украйна.

Руснаците и украинците показаха, че дроновете са ключови за конфликта. И противодействието им е от най-голямо значение.

Противодействие на руската дронна заплаха

Основен проблем е начинът, по който западните армии се противопоставят на съвременната заплаха от дроните. Както беше демонстрирано по време на войната в Украйна, западните армии използват сложни и скъпи системи за противовъздушна отбрана, за да свалят евтини и лесно заменяеми атакуващи дрони. Западните системи за противовъздушна отбрана и тяхното оръжие, поради своята сложност и висока цена, са много по-трудни за замяна, след като бъдат изразходвани... което е причината за много от руските масирани атаки срещу системите за противовъздушна отбрана, предоставени от НАТО, които Украйна използва.

НАТО най-накрая се опитва да измисли евтини начини да се защити от евтини дронове, без да изчерпва ограничените си запаси от отбранителни системи, като PAC-3 Patriot ракети, които през последния месец претърпяха ужасно понижение на ефективността си от 34% на едва 6%. Именно това се опитваше да определи литовското учение – какви системи се използват най-добре срещу рояци от дронове.

Оръжията, използвани като системи за противодействие на дронове, в най-високия клас, бяха споменатите по-горе ракети земя-въздух Saab RBS 70 NG. Но литовците използваха и пушки и картечници, за да тестват какво би било най-ефективно при атаки срещу дронове.

Тестовете в Литва отразяват по-широка промяна: дроновете се превръщат в сериозна, развиваща се заплаха; военните не могат да разчитат само на големи/скъпи системи (като традиционните противовъздушни ракети), а трябва да възприемат многопластови, смесени отговори. Комбинацията от тежки картечници и модерни ракети, както и актуализираните правни и оперативни рамки, е конкретен пример за промените, които настъпват в подхода на страните членки на НАТО към ситуацията с дроновете. Това допълнително подчертава как дори по-малките държави се адаптират бързо към асиметричните заплахи.