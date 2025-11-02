IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар в магазин "за един долар" погуби 23 души, сред които и деца

Инцидентът е станал в Северозападно Мексико

02.11.2025 | 07:11 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Двайсет и трима души загинаха при експлозия и и пожар в Северозападно Мексико, предаде ДПА, позовавайки се на губернатора на щата Сонора - Алфонсо Дурасо.

Сред загиналите има и деца, допълни Ройтерс.

Огнената стихия се е разразила в магазин "за един долар" от веригата "Валдо" в град Ермосильо, в щата Сонора, уточняват световните агенции

Единайсет души са приети в болница с изгаряния.

Във видеообръщение Дурасо обяви, че е издал заповед за "щателно" разследване, за да се изясни причината за пожара и кой е отговорен за него.

Според публичните служби за сигурност на щата, не става дума за терористичен акт или насочено нападение срещу цивилни. Предварителната информация сочи, че експлозията може да е причинена от теч на газ или техническа неизправност, но разследването продължава./БТА

