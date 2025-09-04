Германците отчаяно започват да се чудят как да избегнат военна служба

През изминалите десетилетия германските мъже, опитващи се да се укрият от военна служба и онези, отказващи се "по съвест" прибягваха до редица изобретателни хитрости - от симулиране на хронични заболявания до измисляне на дълги автобиографични текстове за корените на своя пацифизъм.

Сега, когато правителството се готви да възстанови службаta в малък мащаб, старите трикове се изваждат от нафталина.

Четиринадесет години след като Германия преустанови наборната военна служба, законопроектът на Министерството на отбраната не предвижда нищо подобно на масовото военно обучение, познато от епохата на Студената война. Идеята е да се изпрати на всеки 18-годишен мъж и жена в страната въпросник, с който да се прецени дали биха били склонни да се обучават като войници за минимум седем месеца.

Само най-подходящите и най-ентусиазираните ще бъдат поканени да служат: първоначално между 3000 и 5000 допълнителни новобранци годишно, в допълнение към около 15 000, които вече доброволно се записват за национална служба. До края на десетилетието броят им ще бъде увеличен до общо около 40 000 годишно, или около 5% от всяка възрастова група.

Тъй като Германия е на път да остане далеч от целите си за численост на войските в НАТО, обаче, нарастват спекулациите, че тези мерки са само началото на връщане към пълна военна служба „през задната врата“, както го описват критиците.

Това доведе до възраждане на интереса към отказ от военна служба по... съвест. През последните години, без наборна военна служба, срещу която да се откажеш по съвестни причини, интересът към това беше избледнял и се беше превърнал в нишов интерес.

През 2021 г. са подадени само 201 заявления за статут на съвестен отказ: някои от войници или резервисти, които искаха да бъдат освободени от задълженията си, други от членове на обществото, които искаха да направят символичен жест на отхвърляне на военната служба. След пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. обаче броят им се е увеличил десетократно. През 2024 г. те бяха 2241, а през първите шест месеца на тази година, когато стана ясно, че ще бъде въведена някаква форма на национална служба, бяха подадени още 1363 заявления.

Пивоварите в Германия в шок: Поколението Z не пие бира, продажбите спадат

Германия може да върне наборната военна служба Свързани статии

Пацифистките организации, които предоставят съвети на потенциалните отказници, казват, че през последните няколко месеца са наблюдавали до 100% увеличение на интереса, макар и от ниско ниво. Националната протестантска работна група по въпросите на отказването от военна служба по съвест заяви, че броят на молбите за помощ е нараснал с 30% през миналата година.

DFG-VK, друга пацифистка група, започна да съветва всички млади хора да кандидатстват за статут, за всеки случай, ако бъде въведена отново военна служба.

Да бъдеш признат за "отказал се по съвест" в Германия не е лесно. Не е достатъчно да декларираш, че си против войната; кандидатите трябва да обяснят подробно как и защо са станали пацифисти.

Антивоенните активисти разпространяват подробни наръчници със съвети как да се манипулира системата, например като се прикриват леки наказателни присъди, за да се създаде впечатление за добър морален характер.

По време на ерата на наборната военна служба онези, които не можеха или не искаха да се регистрират сред отказалите по съвест, измислиха широк спектър от начини да заобиколят системата. Някои се промъкнаха през медицински пропуски, като симулираха състояния като сексуална зависимост или склонност към насилие докато спят.

Други се преструваха на хомосексуални в епоха, когато хомосексуалността все още се считаше за нежелана черта в редиците. Имаше и случаи, в които 18-годишни се тровеха с амфетамини или лекарства с рецепта, за да повишат кръвното си налягане и да не издържат медицинския преглед.