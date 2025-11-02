В TikTok: Опасно хапче за отслабване стана хит

еедовете на младите хора започнаха да се пълнят с видеа като „Вземи Molecule и забрави, че храната съществува“ и „Искаш ли да седиш на задните чинове в клас с прекалено големи дрехи?“. Клиповете показваха хладилници, пълни със сини кутии с холограми и етикети „Molecule Plus“, съобщава ВВС.

22-годишната Мария си купила хапчета от популярен онлайн магазин. Тя приемала по две на ден и след две седмици казва, че устата ѝ изсъхнала и напълно загубила апетита си.

„Нямах абсолютно никакво желание да ям, да не говорим за пиене. Бях нервна. Постоянно си хапех устните и дъвчех бузите“, споделя тя.

Мария развила силна тревожност и започнала да има негативни мисли. Казва, че не е била подготвена за толкова тежки странични ефекти.

Други потребители на TikTok споменават разширени зеници, тремор и безсъние. И поне трима ученици са били хоспитализирани.

През април ученичка от Чита, Сибир, се нуждаела от болнична помощ след предозиране с Molecule. Според местни доклади тя се е опитвала да отслабне бързо, за да е готова за лятото.

Майката на друга ученичка разказа пред местните медии, че дъщеря й е била приета в интензивно отделение, след като е приела няколко хапчета наведнъж.

А през май 13-годишно момче от Санкт Петербург се е наложило да бъде хоспитализирано, след като е изпитало халюцинации и панически атаки. Според информациите, той е помолил приятел да му купи хапчетата, защото в училище са му се подигравали заради теглото му.

Вещество, забранено в Обединеното кралство, ЕС и САЩ

На опаковката на хапчетата Molecule често са изброени „натурални съставки“ като корен от глухарче и екстракт от семена от копър. Но по-рано тази година журналисти от руския вестник „Известия“ предоставиха за тестване хапчета, закупени онлайн, и установиха, че те съдържат сибутрамин.

Първоначално използвано като антидепресант през 80-те години, а по-късно като средство за потискане на апетита, проучвания по-късно установиха, че сибутраминът увеличава риска от сърдечни пристъпи и инсулти, като в същото време допринася само за леко отслабване. Той е забранен в САЩ от 2010 г. и е незаконен във Великобритания, ЕС, Китай и други страни.

В Русия все още се използва за лечение на затлъстяване, но е достъпен само за възрастни и с рецепта.

Закупуването и продажбата на сибутрамин без рецепта е престъпление. Това обаче не е попречило на частни лица и малки фирми да го продават онлайн – често и без да изискват рецепта.

Нелицензираните хапчета струват около 8-9 долара за 20-дневен прием – много по-евтино от широко разпространени инжекции за отслабване, които на руския пазар се продават между 50-210 долара за месечна доза.

„Самостоятелното приемане на това лекарство е много опасно“, казва ендокринологът Ксения Соловиева от Санкт Петербург, предупреждавайки за потенциалните рискове от предозиране, „защото не знаем колко от активната съставка може да съдържат такива „хранителни добавки“.