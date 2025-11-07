Най-ефективният отговор на руското нападение: Лишаване на Путин от ресурсите за война

Армията на Владимир Путин отдавна се радва на убежище във войната си срещу Украйна, тъй като Западът възпира Киев от използването на дарени ракети за удари в Русия. Това табу сега се премахва и Украйна излага на риск повече енергийни и боеприпасни цели в Русия, пише WSJ.

Руският износ на петрол финансира войната на Путин, а президентът Володимир Зеленски е прав, когато казва, че украинските удари по енергийни цели са „санкции с голям обсег“. През втората половина на октомври Украйна извърши 15 удара по руски енергийни съоръжения за 15 дни. Тази година Украйна е извършила близо 160 успешни атаки срещу руски енергийни цели, казва Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност на Украйна.

Най-добрият начин да се противодейства на нападението на Русия е да се лиши Путин от средствата за осъществяването му. Тази година Украйна проведе „стотици повече“ операции срещу руските военни, заяви Зеленски в петък. Една от скорошните цели беше Брянският химически завод, който произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво за боеприпаси и ракети.

Този удар включваше ракети „Сторм Шадоу“ от Великобритания, а Украйна също увеличава собственото си производство на дронове и ракети с голям обсег. Западното разузнаване помага с насочването. Но американските крилати ракети „Томахоук“ биха могли да застрашат руската фабрика „Алабуга“, която произвежда дронове „Шахед“, както и фабрики за ракети.

Руснаците очевидно са обезпокоени от кампанията на Киев с далекобойни ракети с дронове. Украинското разузнаване, което наскоро прегледахме, включва сателитни кадри, показващи тежки руски системи за противовъздушна отбрана около склад за боеприпаси на стотици мили от фронта. Малюк заяви миналата седмица, че Украйна е унищожила около 48% от системите за противовъздушна отбрана „Панцир“, които Русия използва за противодействие на удари с дронове на далечни разстояния. Източници извън Украйна потвърждават нарастващия темп на удари в Русия.

Някои в администрацията на Тръмп казват, че Украйна губи войната, за да оправдае прекратяването на подкрепата на САЩ. Но Украйна не губи, както показват ударите ѝ в Русия. Киев принуждава Путин да прави неудобни избори за това кои военни и енергийни цели да защитава. Този натиск е необходим, за да се принуди руският диктатор да седне на масата за преговори.