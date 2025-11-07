Тръмп нарече Нанси Пелоси "злонамерена жена, която свърши лоша работа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече конгресменката от Демократическата партия Нанси Пелоси "злонамерена жена, която свърши лоша работа", след като тя обяви вчера, че се оттегля от политиката, предаде Франс прес.

Бившата председателка на Камарата на представителите на САЩ съобщи по-рано, че няма да се кандидатира за преизбиране в американския Конгрес. Пелоси е сред най-влиятелните фигури в Демократическата партия и дългогодишен критик на сегашния американски президент.

"Мисля, че като се пенсионира, тя прави голяма услуга на страната", каза вчера Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом. /БТА