До края на света: На 92 г. Пол Бия се закле за осми път за президент на Камерун

Президентът на Камерун Пол Бия положи клетва за осми мандат след оспорвани избори, които предизвикаха бурни протести, последвани от жестоки репресии, предаде Франс прес.

„Ще направя всичко възможно да остана достоен за това доверие“, заяви 92-годишният президент на церемония в Националното събрание в присъствието на депутати и други политически фигури, но без чуждестранни лидери.

Управляващ от 43 години централноафриканската страна, Бия беше обявен за победител в президентските избори на 12 октомври с 53,66% от гласовете според официалните резултати, публикувани от Конституционния съвет.

Иса Чирома Бакари, бивш министър, преминал в опозицията, който предизвика неочаквана еуфория сред младите хора, жадни за промяна, обаче също претендира за победата.

„Сега има двама президенти – избраният от камерунския народ президент в мое лице и назначеният от Конституционния съвет президент, когото вие познавате“, заяви Иса Чирома Бакари в социалните мрежи. Той многократно призоваваше своите поддръжници да защитят победата му.

Спорадични и ограничени протести на няколкостотин младежи в няколко града в Камерун бяха потушени с кръв след обявяването на 27 октомври за преизбирането на Бия.

Правителството призна, хора „са изгубили живота си“ по време на тези протести, без да даде информация за броя на жертвите или подробности за датите и местата.

Опозиционният лидер призова за организиране на акции „мъртви градове“ от понеделник до сряда, призив, който беше последван в различна степен в големите градове на Камерун. Движението беше широко подкрепено в неговия бастион Гаруа и в икономическата столица Дуала. В столицата Яунде обаче повечето магазини бяха отворени, децата бяха на училище, а служителите – на работа.

Настоящото местонахождение на Чирома е неизвестно. Негов говорител заяви във вторник, че той е „в движение“. Правителството обяви намерението си да започне съдебно преследване срещу опозиционера, като го обвини в „нееднократни призиви за бунт“.

Европейският съюз и Африканският съюз изразиха съжаление за насилието, с което властите смазаха протестите. Върховният комисар на ООН по правата на човека призова за започване на разследване. /БТА