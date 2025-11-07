Член на комисията по сигурност на руската Държавна дума призова Министерството на отбраната да проведе учения, симулиращи ядрени удари върху макети на Пентагона, Биг Бен и Айфеловата кула. По думите му „това ще охлади и спре обезпокоителния им ядрен плам за много години“, според The ​​Moscow Times на 6 ноември.

Законодателят Михаил Шеремет от „Единна Русия“ твърди, че „отдавна е време да се построят макети на Пентагона, Биг Бен и Айфеловата кула и да се извърши ответен ядрен удар“, коментар, който той направи пред News.ru и беше цитиран от The Moscow Times, който обобщи твърдението му, че само такава демонстрация би „охладила“ западната реторика.

В доклада се добавя, че на 5 ноември руският лидер Владимир Путин е инструктирал Министерството на отбраната и други агенции да представят варианти за подготовка за евентуално възобновяване на ядрените опити след 35-годишна пауза, докато министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви, че подготовката за „пълномащабни ядрени опити“ трябва „да започне незабавно“.

Според същата статия, президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Пентагона „незабавно“ да възобнови ядрените опити и по-късно обвини Русия и Китай в провеждане на тайни опити.

В същото време, директорът на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин заяви, че американските служители са избегнали съществен отговор на искането на Москва за разяснения.

По-рано беше съобщено, че руското ръководство е инструктирало Министерството на отбраната и други агенции да се подготвят за евентуално подновяване на ядрените опити и е посочило скорошни разработки в областта на стратегическите оръжия, като например ракетата „Буревестник“.