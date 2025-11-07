IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Перу обяви мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум за персона нон грата

Имала "неприемлива намеса във вътрешните работи" на страната

07.11.2025 | 17:52 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Парламентът на Перу обяви мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум за персона нон грата заради нейната "неприемлива намеса във вътрешните работи" на южноамериканската страна, предаде Франс прес. 

Решението на Конгреса на Перу бе взето дни след прекъсването на дипломатическите отношения между Лима и Мексико.

Според десните законодатели в перуанския парламент, които са вносители на предложението, Шейнбаум е възприела враждебно отношение към Перу, откакто е на власт в Мексико.

Перу скъса дипломатическите си отношения с Мексико, след като мексиканското правителство започна процедура за предоставяне на убежище на бившата перуанска министър-председателка Бетси Чавес.

В Перу Чавес е изправена пред наказателна отговорност за предполагаемата си роля в неуспешния опит за държавен преврат през декември 2022 г., иницииран от бившия президент Педро Кастильо. /БТА

шейнбаум перу мексико персона нон грата
