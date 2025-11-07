IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
07.11.2025 | 18:15 ч. 5
Две деца на тротинетка и колело препускат през трафика на оживен булевард в София

Две момчета слаломират с тротинетка и колело между колите на столичен булевард.

Видеото е качено в групата "Забелязано в София" във Facebook.

"Скъпи родители, осъзнавате ли сериозността на нещата? Имаше полиция зад нас, мисля че ги видяха, но ние след това завихме", написа потребителят, който сподели кадрите.

"Това че е с каска няма да му помогне особенно много...Е, такива келешчета ще вкарат някой човек в затвора", написа мъж, в коментарите под публикацията по повод това, че децата са с каски.  

"За жалост е така. Цял ден съм зад волана в цяла България и най-лошото е, че не само децата правят тези глупости. Родителите им са същите", добави друг потребител на социалната мрежа.

Това се случи Dnes

