Две деца на тротинетка и колело препускат през трафика на оживен булевард в София

Две момчета слаломират с тротинетка и колело между колите на столичен булевард.

Видеото е качено в групата "Забелязано в София" във Facebook.

"Скъпи родители, осъзнавате ли сериозността на нещата? Имаше полиция зад нас, мисля че ги видяха, но ние след това завихме", написа потребителят, който сподели кадрите.

"Това че е с каска няма да му помогне особенно много...Е, такива келешчета ще вкарат някой човек в затвора", написа мъж, в коментарите под публикацията по повод това, че децата са с каски.

"За жалост е така. Цял ден съм зад волана в цяла България и най-лошото е, че не само децата правят тези глупости. Родителите им са същите", добави друг потребител на социалната мрежа.